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    台裔旅客高鐵桃園站疑酒醉對男童出氣 警壓制保護管束通報家暴

    美籍台裔葉姓旅客在高鐵桃園站酒後脫序情緒激動，鐵路警方壓制進行保護管束。（取材「社會事新聞影音」）

    美籍台裔葉姓旅客在高鐵桃園站酒後脫序情緒激動，鐵路警方壓制進行保護管束。（取材「社會事新聞影音」）

    2025/07/27 14:27

    〔記者李容萍／桃園報導〕高鐵桃園站昨（26）日晚間11點30分許，1名40歲美籍台裔葉姓旅客與美籍妻子、小孩自新竹搭高鐵北上返回桃園，疑似酒醉行為脫序，葉男在高鐵上疑因夫妻口角爭吵，情緒激動把男童拖拉下車，到站後又再度失控，其他旅客見狀緊急通報警方，葉男最後被警方壓制，實施進行保護管束和向桃園市府社會局進行家暴通報調查。

    有網友在社群平台發布影片控訴，葉男在搭乘高鐵時，疑似因酒醉對男童出氣，到高鐵桃園站後，該名男子拽著男童衣服拖他下車，並且持續情緒激動，在旁的旅客都看不下去立即報警。

    鐵路警察局青埔分駐所所長黃耀璋表示，員警到場葉男情緒激動，警方勸阻無效，為預防當事人及他人生命、身體的危害，對他實施保護管束，後續發現該男對家人有言行過激行為，警方依職權進行家暴通報。警方呼籲，車站內如發現可疑人、事、物，請立即通報站務人員或鐵路警察前往處理。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    美籍台裔葉姓旅客在高鐵桃園站酒後脫序情緒激動，鐵路警方壓制進行保護管束。（讀者提供）

    美籍台裔葉姓旅客在高鐵桃園站酒後脫序情緒激動，鐵路警方壓制進行保護管束。（讀者提供）

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