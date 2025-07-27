高市警打破民俗忌諱 閒置4樓打造「揮汗夢工廠」健身中心

高市警局總部4樓原舊拘留所設有8間鐵欄杆門房早已拆除，當年陰暗而神秘。（民眾提供）

2025/07/27 13:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局總部忌諱的「4」樓，原本充當拘留所，後由刑警大隊拘留所取代，遺留120坪空間，基於樓層諧音與世俗，一直閒置至今，為照顧官警健康、鼓勵強身，將比照保大方式，規劃「揮汗夢工廠」，並安排警察常訓課程，充分運用空間，解開民俗忌諱。

國內警政機關尤其是外勤單位，除了放「綠色乖乖」習慣外，還有電梯「4」樓諧音梗的忌諱，辦公室配置通常會閃過此樓層，因此，高市警局4樓數十年前，興建8間拘留所，每間設有蹲式廁所，採密閉式鐵欄杆門房，中間則為員警值班室，可以監控兩側門房。

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老刑警表示，4樓有8間老舊拘留所有扇形隔間、環狀走道動線，卻又陰暗神秘，成了這層樓的特色與氛圍，後來這些設施被拆除，4樓並未被規劃或建構辦公廳室，一直閒置空蕩待規劃。

有鑒於保安大隊各中隊均騰出有限空間，放置健身器材供員警強身，成功化身成為健身中心，有助於官警訓練與健身，市警局討論多時，決定改造「神秘4樓」，比照保大概念，配備深蹲架、臥推台、肩推器等21台重訓等設施，取名「揮汗夢工廠」健身中心，提供器材與空間供官警強身。

警察局長林炎田鼓勵同仁能自我鍛鍊體能，投資健康身體，才能維護治安、打擊犯罪，提供民眾更好的服務，不僅要把績效帶回團隊，更要把健康帶給家人，自然也能照顧好家庭。

高市警打破民俗忌諱改造閒置4樓「揮汗夢工廠」，訓練器材完備，供官警強身、訓練。（記者黃良傑攝）

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