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    行人穿越道撞傷行人罰7200辯自摔 法官不信這樣判

    廖姓男子去年開車行經台中西屯，撞傷穿越行人穿越道行人，遭裁罰7200元、吊扣駕照1年，廖男提起行政訴訟辯稱行人自摔，遭法院打臉駁回。（記者陳建志攝）

    廖姓男子去年開車行經台中西屯，撞傷穿越行人穿越道行人，遭裁罰7200元、吊扣駕照1年，廖男提起行政訴訟辯稱行人自摔，遭法院打臉駁回。（記者陳建志攝）

    2025/07/27 13:35

    〔記者陳建志／台中報導〕台中廖姓男子，去年2月駕駛自小客車，行經台中西屯撞上過馬路的行人，造成行人全身多處鈍挫傷、腦震盪，除裁罰7200元，並吊扣駕照12個月，廖男不服提起行政訴訟，主張是行人自摔，不過台中高等行政法院法官勘驗現場監視影像，發現廖男當晚行經該路口時確實撞上走在行人穿越道的行人，辯稱自摔不可採信，判決駁回。

    判決指出，去年2月16日晚間9點多，廖姓男子駕駛自小客車，行經西屯區市政北二路與朝貴路口左轉時，在行人穿越道撞傷正在過馬路的行人，遭裁罰7200元、吊扣駕照12個月，並應參加道路交通安全講習，廖男不服提起行政訴訟。

    廖男主張，原處分並未記載違規事實、提示科學證據，僅記載違規法條及裁罰內容，顯違反行政行為明確性原則。強調是行人重心不穩自摔，自己的車並沒有毀損或刮擦痕跡，且當時該名行人只坐在地上，卻診斷有腦震盪及頭部、胸部、腰部等處挫擦傷，顯然不合。

    台中高等行政法院法官勘驗現場監視器影像，發現當晚9點多，該名行人牽著狗穿越行人穿越道，走到中央時，廖男駕駛自小客車左轉撞到該名行人，行人立即倒地，左手撐地，跌坐在地上，車子持續前行後停在路邊，廖男下車察看行人狀況。

    法官認為，行人當時是在行人穿越道正常行走，可清楚辨識其動向，廖男左轉應注意行人穿越道是否有行人穿越，尤其夜間時分，更應提高警覺，小心駕駛，辯稱行人自摔，並未撞擊行人與勘驗結果不合，無可採信，裁罰無誤，判決駁回。

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