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    這位子是我的！台北西門町24小時牛肉麵店爆糾紛

    游姓男子跟朋友去吃麵，卻因座位問題跟另名男子起糾紛。（取自社會事新聞影音）

    游姓男子跟朋友去吃麵，卻因座位問題跟另名男子起糾紛。（取自社會事新聞影音）

    2025/07/27 13:17

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市西門町內某家24小營業的牛肉麵店今天凌晨3時許傳出糾紛，游姓消費者與2名朋友前往用餐，在等待餐點上桌期間暫時離開座位，回來卻發現有另名男子坐在這座位，雙方一言不合爆發口角。幸虧當時店內其他民眾、店員見狀協助調停，衝突才沒有擴大。

    台北市警萬華分局西門町派出所今天凌晨3時許接獲報案，民眾聲稱在洛陽街某牛肉麵店，有兩派顧客爆發糾紛。

    警方調查，原來當時游姓男子與2名朋友一起前往用餐，他們點完餐入座後，在等待餐點期間暫時離開座位，沒想到事後回到座位上，卻發現另名男子坐在該處。游等人上前詢問，沒想到該名男子認為對方找碴，雙方一言不合爆發口角衝突。

    警方說，當員警到場後，該名男子已經自行離去，游等人並沒有受傷、也不願提告。警方確認現場沒有鬥毆衝突，告訴游等人相關權利後也離去。

    萬華分局呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通、合法解決問題，以免觸犯法網，遇有衝突可立即通報警方到場協助，萬華分局將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以維護治安平穩，任何違法違序行為一定依法嚴辦絕不寬貸。

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