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    怵目驚心畫面曝！台中上半年14行人死亡 其中11人涉違規

    行人穿越馬路被機車撞上。（警方提供）

    行人穿越馬路被機車撞上。（警方提供）

    2025/07/27 12:48

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局近日發布2部行人安全宣導影片，畫面中多起血淋淋的交通事故令人怵目驚心，有長者拄著拐杖穿越馬路卻遭機車撞飛、也有行人低頭滑手機步入車道命喪輪下，真實畫面超震撼，也點出了一個令人心痛的事實，上半年共14名行人死亡，其中有11人的死因其實是自己違規所致。

    台灣近期屢屢傳出重大行人交通事故案件，台中市警局執行「行人正義大執法專案」半年，統計1月至6月，共取締3萬6306件有關行人安全類別交通違規， 取締違規件數前3名依序為「闖紅燈」27709件、「行人違規」4119件、「車輛不停讓行人」3073件。

    交通大隊指出，該三項違規項目也是造成行人交通事故主因，光今年上半年行人死亡人數14人，其中11位均涉違規，占比高達78.6%，以「未依標誌或標線穿越道路」為主要違規態樣，提醒駕駛人在路口應減速慢行、停讓行人，行人也不要貪圖一時之快隨意穿越馬路，除造成自身危險，也容易因往來車輛速度過快釀成嚴重交通事故。

    此外，今年6月30日起新版「道路交通管理裁罰細則」上路，加重對違規駕駛處罰，若肇事造成行人輕傷，提高至18000元罰鍰，致行人重傷或死亡者，一律處最高36000元罰鍰，藉此加強警示駕駛，遏止車不停讓行人僥倖心態。

    市警局表示，近期除發布兩部行人安全宣導影片，也將持續滾動修正「行人正義大執法專案」，希透過持續宣導與嚴格執法，有效減少行人事故發生。

    行人任意穿越馬路險象環生。（警方提供）

    行人任意穿越馬路險象環生。（警方提供）

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