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    北市深夜變電箱遭撞車翻覆半毀 路燈全滅瞬間畫面曝光

    北市變電箱遭撞路燈全滅，轎車翻覆駕駛奇蹟僅輕傷。（記者姚岳宏翻攝）

    北市變電箱遭撞路燈全滅，轎車翻覆駕駛奇蹟僅輕傷。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/07/27 12:07

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市張姓男子昨晚送吳姓女友回家，行經松山區敦化北路過民生東路口時，疑因剛睡醒恍神，竟撞上路邊變電箱，轎車翻覆幾近半毀，消防救護員獲報到場，但車上男女竟奇蹟僅手腳擦傷，表示不須送醫，由於變電箱受損，附近路燈在被撞當時全滅，整條馬路黑漆漆一片，直至凌晨尚未修復，張姓男子經查未酒駕，警方還在調查釐清車禍原因。

    由於該路段最近才有電動公車燒起來，整車付之一炬，因此有民眾網路留言，表示最近的敦化北路不太平靜，前陣子電動公車燒起來，這次直接大翻車撞電箱，幸好是晚上沒有人，該網友還稱聽說是毒駕；但警方澄清，並未發現有毒駕狀況。

    警方表示，昨夜11時53分，松山區敦化北路315號前A2自撞交通事故案，自小客駕駛35歲張姓男子與副駕吳姓女友人（吳女回北投住處，沿敦化北路（南往北方向）行駛外線車道，初步瞭解張男因剛睡醒恍神，不慎撞擊人行道上變電箱造成車子翻覆，警方現場交通疏導並通報相關局處人員至現場修復事宜。

    警方到場圍封鎖線釐清車禍原因。（記者姚岳宏翻攝）

    警方到場圍封鎖線釐清車禍原因。（記者姚岳宏翻攝）

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