國道驚傳長照專車司機遭連環撞重傷 家屬協尋肇事車輛

彰化縣長照專車因連環撞，司機目前在加護病房。（民眾提供）

2025/07/27 12:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國道1號驚傳肇事逃逸！彰化縣長照專車林姓司機7月24日搭載2名長者要就醫，行經彰化秀水路段遭到連環車禍波及，肇事黑色自小客車駕駛下車查看後卻自行離去，家屬協尋肇事車，希望早日出院一起過父親節。國道三隊表示，已調閱監視器將通知車主到案說明並釐清肇事原因。

長照專車林姓司機的女兒表示，這起連環事故共有3車，黑車駕駛有把車子停靠路邊後，還走下車查看，隨即就自行駕車離去，警方迄今也沒有找到肇事逃逸者，眼看父親節就要到了，爸爸卻在加護病房觀察中，希望能夠早日出院。

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長照車施姓業者指出，當時長照車上有2名要就醫的長者所幸無恙。林姓司機平日服務熱心，車故後頻冒冷汗，送醫發現血氧過低，立即住院觀察。

國道三隊指出，這起意外發生在7月24日下午3時許，地點在國道1號北上206.2公里，當時1部不明車號的黑色自小客車行駛在中線車道，卻不明原因碰撞內側車道自小客車輛，造成白車的陳姓駕駛（66歲）向右偏移，再遭林姓司機（60歲）所駕駛的租賃小客車撞擊，陳男、林男酒測值均為零。

道三隊表示，已調閱監視器將通知車主到案說明並釐清肇事原因，依道交條例規定，汽車駕駛肇事逃逸吊扣其駕駛執照1個月至3個月，若致人傷害而逃逸者，處6月以上、5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上、7年以下有期徒刑。

彰化長照專車遭連環撞，黑車司機（紅框處）還把車停靠路邊，走下車查看情況。 （民眾提供）

行駛國道彰化路段中線的黑車先撞上內側的白車。（民眾提供）

白車遭黑車撞上打滑，讓行駛輔助車道的長照專車煞車不及撞上。（民眾提供）

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