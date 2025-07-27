空勤海豚直升機駕駛艙升級 提升搜救能力護國人安全

空勤海豚直升機駕駛艙儀表將升級數位化，提升飛行及救災效益。（空勤總隊提供）

2025/07/27 11:33

〔記者陸運鋒／新北報導〕內政部空中勤務總隊飛機肩負執行空中救災救援任務，維持飛機妥善與確保飛航操作安全，是空中救援機組人員飛行中所面臨最大挑戰，2025年行政院核定執行海豚直升機（N3+）升級中程計畫，規劃於2030年底前完成，將海豚直升機傳統駕駛艙儀表升級為數位化，提升飛行與搜救效益。一同與黑鷹直升機守護國人安全。

空勤總隊表示，現役飛機總計有23架，包含UH-60M型黑鷹直升機14架、AS-365N型海豚直升機8架及Beech型定翼機1架，部署在我國北、中、南及花東等5個駐地，執行空中救災、救難、救護、觀測偵巡與運輸等五大任務。

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其中，UH-60M型黑鷹直升機為現代化科技機種，座艙已全面採用數位化操作介面；另海豚機因機齡漸高，經空勤總隊研議後規劃做一次性性能提升，將駕駛艙原有傳統類比式儀表系統，改裝原廠最新開發航儀電套件，藉由最新科技提升為數位化座艙，將減輕飛行機組員操作負擔，大幅提升日夜間全時救援能力、任務達成率及飛航安全。

空勤總隊指出，今1月16日與海豚直升機原製造廠空中巴士直升機公司簽約，執行9架海豚機隊性能提升案，預計於2028年起逐年交機，投入執行空中救援任務，達成科技救災的新領域。

空勤海豚直升機原有駕駛座艙儀表。（空勤總隊提供）

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