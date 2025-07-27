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    騎車搖搖晃晃......台中長腿妹辯短裙污漬「別人吐的」 一吹秒破功

    溫女短裙沾有嘔吐物痕跡，結果酒測值超標被送辦。（警方提供）

    溫女短裙沾有嘔吐物痕跡，結果酒測值超標被送辦。（警方提供）

    2025/07/27 11:22

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市21歲溫姓女子日前夜店飲酒狂歡後騎車回家，途中因騎車搖晃、神情恍惚被攔下，員警發現她的短裙及鞋子都有嘔吐物擦拭痕跡，雖辯稱「別人吐的」仍對其實施酒測，結果酒測值高達0.60毫克，明顯超過法定標準值，當場上銬依公共危險罪嫌送辦。

    第四分局今天說明該起酒駕案例，事發在台中市南屯區向上路與惠文路口，當時已是清晨時段，大墩派出所巡邏員警發現，騎車溫女在機車待轉時行跡可疑，不僅搖搖晃晃，也一副快撐不住的模樣上前攔查，一靠近才發現，溫女不僅神情迷濛，身上黑色短裙與鞋子都有疑似嘔吐痕跡，還散發出一股酒味。

    溫女起初辯稱：「不是我喝的啦，是朋友吐在我身上。」聲稱聚會時朋友喝醉嘔吐波及她，自己只是稍微擦拭就離開，沒來得及換衣服，但警方一聽就覺得不對勁，立即請她配合呼氣酒測，儀器立刻「亮燈」，酒精濃度高達0.60毫克，當場打臉。

    溫女此時才坦承，當晚與友人相約夜店聚會暢飲調酒，直到凌晨才散場，原想騎車返家省麻煩，沒想到卻被攔下，警方也在詢後將她依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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