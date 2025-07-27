車主嚇傻！台中中醫診所招牌突脫落 砸中6輛機車

台中太平中興路一家中醫診所的招牌，昨天不明原因掉落，砸壞停在下方的6輛機車，嚇壞附近目擊民眾。（記者陳建志翻攝）

2025/07/27 11:19

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區中興路1家中醫診所店門前的招牌疑似老舊損壞，昨天下午長達5、6公尺的招牌突然個鬆脫掉落，發出轟然巨響，並砸壞停在下方的6輛機車，所幸當時沒有人經過，未造成人員傷亡，目前車損部分車主暫無提出告訴，已由店家主動與車主協商賠償事宜。

這起意外發生在昨天下午1點47分左右，當時太平區中興路1家中醫診所店門前的招牌，突然整片鬆脫掉落，並砸壞6輛停在下方的機車，轟然巨響嚇壞附近民眾，車主見狀也傻眼。

請繼續往下閱讀...

因隔壁就是麥當勞餐廳，不少消費者會把機車停在中醫診所前，所幸事故發生時，剛好都沒有人在招牌下方，才沒衍生意外，不過目擊民眾還是嚇出一身冷汗。

太平分局警方表示，獲報後到場，發現該家中醫診所的招牌整片因不明原因掉落，目前暫時排除人為因素，機車財損目前車主暫無提出告訴，由店家和車主協商賠償事宜，至於招牌掉落部分已通知台中市都發局查處。

台中太平中興路一家中醫診所的招牌，昨天不明原因掉落，砸壞停在下方的6輛機車，嚇壞附近目擊民眾。（記者陳建志翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法