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    車主嚇傻！台中中醫診所招牌突脫落 砸中6輛機車

    台中太平中興路一家中醫診所的招牌，昨天不明原因掉落，砸壞停在下方的6輛機車，嚇壞附近目擊民眾。（記者陳建志翻攝）

    台中太平中興路一家中醫診所的招牌，昨天不明原因掉落，砸壞停在下方的6輛機車，嚇壞附近目擊民眾。（記者陳建志翻攝）

    2025/07/27 11:19

    〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區中興路1家中醫診所店門前的招牌疑似老舊損壞，昨天下午長達5、6公尺的招牌突然個鬆脫掉落，發出轟然巨響，並砸壞停在下方的6輛機車，所幸當時沒有人經過，未造成人員傷亡，目前車損部分車主暫無提出告訴，已由店家主動與車主協商賠償事宜。

    這起意外發生在昨天下午1點47分左右，當時太平區中興路1家中醫診所店門前的招牌，突然整片鬆脫掉落，並砸壞6輛停在下方的機車，轟然巨響嚇壞附近民眾，車主見狀也傻眼。

    因隔壁就是麥當勞餐廳，不少消費者會把機車停在中醫診所前，所幸事故發生時，剛好都沒有人在招牌下方，才沒衍生意外，不過目擊民眾還是嚇出一身冷汗。

    太平分局警方表示，獲報後到場，發現該家中醫診所的招牌整片因不明原因掉落，目前暫時排除人為因素，機車財損目前車主暫無提出告訴，由店家和車主協商賠償事宜，至於招牌掉落部分已通知台中市都發局查處。

    台中太平中興路一家中醫診所的招牌，昨天不明原因掉落，砸壞停在下方的6輛機車，嚇壞附近目擊民眾。（記者陳建志翻攝）

    台中太平中興路一家中醫診所的招牌，昨天不明原因掉落，砸壞停在下方的6輛機車，嚇壞附近目擊民眾。（記者陳建志翻攝）

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