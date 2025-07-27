90歲阿嬤思鄉情切 憑童年記憶步行10公里尋高雄老家

90歲阿嬤獨自搭高鐵自台北南下高雄尋根，她還步行10多公里尋找老家。（警方提供）

2025/07/27 10:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕90歲阿嬤小時候就和家人一起到台北生活，吳阿嬤懷念童年高雄一切，疑因擔心兒孫忙沒空帶她返鄉，索性一個人搭高鐵南下高雄尋根，因未告訴家人，家屬發現阿嬤失蹤，報警協尋，高雄員警透過Air Tag（物品追蹤器）在山東街口，發現她已獨自走了10多公里，趕緊將她接回派出所通知家屬。

吳阿嬤自小生活在高雄三民區，後來隨家人北上定位台北，她很喜歡高雄也想念童年，難耐思鄉之情，竟隻身坐計程車到台北高鐵站，搭高鐵到高雄尋根。

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高鐵載阿嬤跑了300多公里到高雄後，阿嬤再攔坐計程車至捷運美麗站附近下車，發現記錯不是老家區域，只好憑著兒時記憶往北走，獨自步行了10多公里到高醫附近的山東路。

但此時台北兒孫已經找了她多時，急得如熱鍋上的螞蟻，家人想起曾在阿嬤的袋子放置Air Tag，啟動追蹤訊號，發現阿嬤的位置竟在高雄，嚇壞他們一度以為器材故障，除了報警協尋，也請住高雄的親戚協助。

新興分局今天表示，中山路派出所警員趙明毅、曾昭源上周接獲民眾報案協尋，稱有自家年邁長者自行從台北南下高雄尋根，卻失了音訊，家人十分擔心，經Air Tag定位於周遭附近尋找，皇天不負苦心人，警組順利在三民區山東街口，發現特徵相符的老婦人，連警察都忍不住說「阿嬤妳好厲害」。

警方通知家屬由阿嬤的侄子先領回家休息，再由阿嬤的兒子接回台北，家人今（27）日也電話再向所長表達感謝。

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