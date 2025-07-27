恐怖情人！見不到前女友竟揚言縱火 法官判罰

未釀成憾事。新北地方法院近日審結，認定蘇男觸犯強制未遂罪，判罰8千元。（記者吳昇儒翻攝）

2025/07/27 10:24

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市蘇姓男子不滿與江姓女友分手，今年2月5日深夜前往江女父親居住地，要求前女友出來見面，被江父果斷拒絕，蘇男卻割破紗窗，更稱若見不到江女就要縱火，所幸警方及時到場制止，未釀成憾事。新北地方法院近日審結，認定蘇男觸犯強制未遂罪，判罰8千元。

檢警調查，蘇男因不滿與江女分手，於案發時手持水果刀前往江家門口咆哮。江父出面要求對方離去，蘇男卻堅持要見上前女友一面。遭到拒絕之後，先是拿水果刀將大門紗窗割破，又恫嚇江父若不叫江女出面，將會縱火。並以腳踹及持滅火器敲打鐵門，讓屋內人員心生畏懼，趕緊報警處理。

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蘇男見警方抵達後，拔腿逃逸，現場遺留下用來割紗窗的小刀一把，事後警方循線調查，尋獲蘇男住所，將其約談到案說明。

檢警偵訊時，蘇男坦承犯行，表示確實有前往江父住所持小刀割壞其紗窗，且揚言縱火。檢察官偵訊後，依強制未遂罪將蘇男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後，認定蘇男雖未縱火，卻出言恐嚇，已讓江姓被害人心生畏懼，故依強制未遂罪判罰蘇男8千元。

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