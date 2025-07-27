男子虐殺倉鼠還切成塊… 法官判拘20日、罰20萬元

台北地方法院近日審結，認定李男違反動物保護法判處拘役20日，併科罰20萬元。（記者吳昇儒攝）

2025/07/27 09:43

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名李姓男子透過網路領養兩隻倉鼠後，竟於去年9月24日凌晨，在家中玩弄倉鼠後，見兩鼠沒動靜，竟拿小刀割尾，另一隻則慘遭切碎。事後，李男竟將兩隻倉鼠送醫，被醫方人員發現後，報警處理。台北地方法院近日審結，認定李男違反動物保護法判處拘役20日，併科罰20萬元。

檢警調查，李男透過網路他人領養倉鼠2隻，案發當時將兩隻倉鼠拿出來玩弄，見兩隻倉鼠沒甚麼反應之後，先拿小刀切割其中一隻倉鼠尾巴；隨後又切碎另1隻倉鼠，導致倉鼠當場死亡。

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李男被逮後向檢察官坦承犯行，並宣稱自己罹有精神疾病，同時患有躁鬱、憂鬱等症狀。檢察官偵訊後，認為李男違反動物保護法，依法將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理時卻發現，李男雖自稱罹有精神疾病，但卻未提出診斷紀錄，反而是在犯案後才撥打電話給精神醫院，表示需要協助希望就醫；此外另也查出李男目前進行毒品戒癮治療。

法官認為，李男已坦承犯行，且能清楚敘述案發時的狀況，無再贅行鑑定被告於犯案當時，是否有何精神障礙事由存在的必要。故依違反動物保護法中的不得任意宰殺動物罪，判處他拘役20日，得易科罰金2萬元，併科罰20萬元。

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