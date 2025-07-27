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    還有5天！基警推識詐宣導 免費抽Apple Watch

    基隆市警察局刑警大隊為了加深民眾的識詐印象，特別舉行抽獎活動。（基隆市警察局提供）

    基隆市警察局刑警大隊為了加深民眾的識詐印象，特別舉行抽獎活動。（基隆市警察局提供）

    2025/07/27 09:24

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局為了有效讓民眾了解詐騙手法及打詐儀錶板，特別推出抽獎活動。即日起至7月31日止，只要完成規定的按讚加追蹤「基隆市警察局刑事警察大隊」FB粉絲專頁等四個步驟，就可以進行抽獎。且獎品非常豐富，最大獎為Apple Watch SE，其他還有樂高積木21項好禮，得獎名單將於8月1日中午公布。

    基隆市刑警大隊長林書楷指出，市警察局近期為了保護民眾的財產安全，推出阻詐金鐘罩防詐行動，針對高關懷保護對象名單制度，與轄區多家金融機構簽署反詐騙合作意向書，作為名單制度落實與資訊共享的重要基礎，目前頗成效，為了讓民眾更能了解詐騙集團的手法及警方作為，特別推出抽獎活動。

    林書楷說只要按讚加追蹤「基隆市警察局刑事警察大隊」FB粉絲專頁、對抽獎貼文按讚、接著前往https://165dashboard.tw/ 165打詐儀錶板，截圖任一頁面，再標註4位朋友、留言活動辦法相關內容，上傳打詐儀錶板網站截圖後，就可以參加抽獎。活動將於7月31日晚間12時截止，將於隔日中午將得獎者抽出。

    抽獎獎項非常豐富，最大獎為APPLE WATCH SE2。（基隆市警察局提供）

    抽獎獎項非常豐富，最大獎為APPLE WATCH SE2。（基隆市警察局提供）

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