逆行超車! 台中轎車撞上對向公車 車輪都撞斷

林男違規逆向超車撞上公車，轎車車輪都被撞斷，現場滿地碎片。（記者陳建志翻攝）

2025/07/26 23:37

〔記者陳建志／台中報導〕台中市林姓男子（28歲）今晚駕車行經太平區中山路4段時，違規逆向超車，撞上對向張姓司機駕駛的公車，強大撞擊力連轎車車輪都撞斷，不料警方處理時，另輛轎車又不慎擦撞另一輛公車，所幸僅林男輕微擦挫傷。

這2起公車事故發生在今晚6點50分左右，當時張姓司機（59歲）駕駛公車，沿太平中山路4段往精武橋方向行走，對向的林姓男子則駕駛自小客車，從精武橋沿中山路往新福路方向行駛，林男違規逆向超車，加上操作不當，左前車頭撞上公車的左前車頭。

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強大的撞擊力，將小客車的左前輪都撞斷，車頭也嚴重毀損，所幸林男僅雙手、左腳輕微擦挫傷，未送醫，公車司機和車上乘客都沒人受傷。

不料，正當警方處理事故時，另一名林姓男子（28歲）駕駛自小客車，與對向由金姓男子（45歲）駕駛的公車交會時，兩車又不慎擦撞，造成雙方左側車身受損，所幸雙方駕駛和乘客都沒人受傷。

太平交通分隊表示，4人經酒測都沒有酒精反應，詳細肇事責任和原因，須進一步鑑定釐清。

林姓男子駕駛轎車逆向超車撞上公車，造成車頭毀損，左前車輪也撞斷。（記者陳建志翻攝）

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