再接再厲！ 7/26 今彩539頭獎摃龜

今晚（7月26日）開獎的第114000181期今彩539頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/07/26 22:08

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月26日）開獎的第114000181期今彩539頭獎摃龜。

第114000181期今彩539中獎號碼為「14、15、18、23、29」，頭獎摃龜；貳獎共156注中獎，每注可得2萬元；參獎共5640注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5051注中獎，每注可得50元。

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第114000181期39樂合彩中獎號碼為「14、15、18、23、29」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共255注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8492注中獎，每注可得1125元。

第114000181期3星彩中獎號碼為「948」，壹獎共41注中獎，每注可得5000元。

第114000181期4星彩中獎號碼為「4985」，壹獎共2注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

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