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    兩度出手攔不住逆向休旅車挨轟 國道警：駕駛刻意閃避

    國道3號發生酒駕的休旅車逆向55公里後，與順向轎車對撞，造成2車駕駛死亡，轎車駕駛家屬痛批，為何2度攔截都攔不住。（民眾提供）

    國道3號發生酒駕的休旅車逆向55公里後，與順向轎車對撞，造成2車駕駛死亡，轎車駕駛家屬痛批，為何2度攔截都攔不住。（民眾提供）

    2025/07/26 20:31

    〔記者劉濱銓／南投報導〕國道3號今（26日）凌晨61歲李男駕駛休旅車酒駕，從嘉義水上逆向北上，國道警方獲報2度攔截未果，造成休旅車與順向轎車對撞、駕駛雙亡。轎車駕駛是25歲葉男，今家屬相驗時質疑，為何休旅車逆向55公里都沒攔截到，痛批縱容休旅車逆向害死人；警方回應，休旅車駕駛有刻意閃避，以致攔截未果造成意外。

    據了解，葉男當時要開車返回雲林崙背鄉，逆向的李男則是嘉義人，惟李的家屬今相驗時避談車禍，僅說不知道李開車要去哪裡。

    葉男母親相驗時則質疑，為何休旅車可逆向達55公里這麼長的距離，結果都沒攔截到，她的孩子還這麼年輕，2車對撞讓他整個人都變形，這場車禍令她完全不能接受，並感到納悶，為何國道上竟可讓休旅車如此囂張行駛，縱容休旅車逆向的後果，害她兒子連閃都不能閃，連反應都來不及「就這樣死了」。

    國道八隊警方表示，深夜警力較為薄弱，僅能派遣就近的巡邏車前往攔截，當時在嘉義的第一個攔截點，有巡邏車停在外線車道由員警指揮停車，惟內、中線車道仍有空間，加上休旅車刻意閃避才無法攔停，位在南投的第二攔截點，則派工程車停在內線車道，由工程人員指揮停車，但休旅車仍持續在國道高速行駛閃過工程車，最終在南投竹山段發生對撞。

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