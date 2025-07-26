假警傳拘票、視訊做筆錄 女子雙證件外洩

詐騙集團出示假拘票並威脅「抗傳即拘」，許女驚慌下出示雙證件。（記者鄭景議攝）

2025/07/26 20:41

〔記者鄭景議／台北報導〕假檢警詐騙出新招！刑事警察局23日接獲通報，南部一名許姓女子接獲自稱郵局經理來電，稱有不明男子持她的雙證件企圖開戶，郵局經理進一步轉接詐團假扮的警方進行線上視訊製作筆錄，期間出示假拘票並威脅「抗傳即拘」。許女驚慌下出示雙證件，雖機警查證未受財損，但身分證及健保卡影像恐遭詐團取走不法使用。

刑事局指出，許女接獲來電，稱有一名「陳小明」（化名）持她的雙證件企圖開設金融帳戶，來電者自稱苗栗府前郵局經理，詢問是否有授權他人代辦？許女否認後，對方即稱已通報警方，並安排線上「筆錄」，要求許女出示身分證及健保卡配合「身分核對」。

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視訊過程中，自稱「警方」者透過傳真與通訊軟體傳送刑事拘票給許女，強調「抗傳即拘」。許女驚慌，但仔細查看該拘票後發現疑點，包括機關印信與正式機關全銜不符，將文件交由律師協助查證，最終證實為詐騙集團精心設局；雖未遭詐取金錢，但雙證件影像已外洩。

刑事局強調，傳票、拘票等司法文書屬強制處分，依法須由司法警察或檢警人員當面送達，絕不可能以傳真或LINE等方式傳送。此次假拘票從內容格式到細節皆有錯誤，顯示詐團對法律程序一知半解，但足以混淆不熟悉司法流程的民眾。

根據今年六月最新統計，今年度詐騙財損金額前三名依序為假投資（三千一百九十四件，損失新台幣四十五億元）、假交友結合投資（一千二百三十四件，損失十四億元）、假檢警詐騙（六百一十八件，損失十二億元）。若就平均每案損失而言，假檢警詐騙則為所有詐騙類型之首，顯見其危害極深。

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