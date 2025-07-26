藏3個Air Tag在兒子身上 家暴男追蹤前妻行蹤被訴

林姓家暴男3個Apple Air Tag 定位追蹤器黏在兒子外套內、鞋墊下方與書包內，追蹤前妻行蹤。基隆地檢署近日偵結，將林男依違反家庭暴力防治法將林男起訴。（記者林嘉東攝）

2025/07/26 20:27

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓家暴男為掌握前妻行蹤，趁探視兒子的機會，把3個Apple AirTag 定位追蹤器黏在兒子外套內、鞋墊下方與書包內；未料，偷裝當晚就被前妻發現報警。基隆檢方認定，林男藉Air Tag定位追蹤器竊錄前妻行蹤、生活作息等動態，違反保護令禁止跟蹤前妻等規定，依違反家庭暴力防治法將林男起訴。

林姓男子與前妻婚後，育有1子，2人婚後感情生變而離婚，前妻在取得小孩監護權後，前年9月向法院聲請保護令獲准。林男去年1月，趁探視5歲的兒子機會，瞞著兒子，把3個Air Tag定位追蹤器，分別黏在兒子外套內、鞋墊下方與書包內；未料，林男當晚8時許將兒子送回前妻住處沒多久，黏在兒子書包內的AirTag就被前妻發現，並陸續找出另2個Air Tag後報警。

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林男坦承，他裝3個Air Tag定位追蹤器在兒子外套等處後，透過自己手機內應用程式APP，竊錄前妻是否回家、生活作息等動態。檢方認定，林男偷裝3個Air Tag定位追蹤器，竊錄前妻行蹤的行為，除違反保護令禁止跟蹤、騷擾等規定外，另觸犯妨害秘密「無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪」，依刑度較重的違反家庭暴力防治法起訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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