台南警匪追逐據人真相曝光 卻讓警方更起疑

台南午後爆發警匪追逐，引起民眾側目圍觀。賴男清晨突遭押走，稱是行車糾紛，警方卻追出換車逃逸路線，逮2嫌、1人在逃，懷疑整起事件為預謀擄人案。（民眾提供）

2025/07/26 16:45

〔記者王捷／台南報導〕今天下午台南市發生一件警匪追逐，引起路人圍觀還錄影PO上脆，但真相卻疑點重重。今天清晨警方獲報，賴姓男子被押上車，目前成功救回賴男，並逮捕2名嫌疑人，另有1人仍在逃，雖然賴男向朋友透露是行車糾紛，但疑似是一件有計畫性的擄人案，警方正積極偵辦。

今天清晨5點多，賴男在中國人理容院前被一輛車攔下，他與另外兩人扭打後被押上車，警方接獲報案後，隨即調閱監視器追查涉案車輛，在上午11時掌握涉案車輛行蹤。

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據了解，犯嫌疑似早有事先部署，將賴男強押上車後，歹徒開車往郊區換車，有專人接應，試圖切斷追查路線，換車以後歹徒繼續逃逸，但警方早已透過車牌辨識，監控歹徒行蹤。

今天下午1時許，警方發現涉案車再次現身，立即展開行動，在路邊攔停涉案車，並逮捕黃姓與蘇姓兩名嫌犯，成功讓賴男脫險。不過這項有計劃性的犯案，被害人與嫌犯堅稱是行車糾紛，讓警方起疑。

目前還有一名嫌犯在逃，警方已鎖定特定對象，全力追緝中。至於犯案動機，警方不排除任何可能，將透過個人資料與人際關係調查共犯，全案將往妨害自由等罪嫌擴大偵辦，進一步釐清全案真相。

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