苗縣造橋鄉挖洞濫倒案 犯案機具竟發還 苗檢回應了

苗栗縣造橋鄉中港溪畔遭挖洞濫倒廢棄物。（圖由造橋鄉公所提供）

2025/07/26 16:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉中港溪畔的自然運動公園日前遭挖洞濫倒廢棄物，雖由檢警查獲，但犯案的怪手、砂石車卻發還，引發鄉長徐連斌不滿批「檢方消極查扣令人憤慨！司法正義豈容兒戲？」對此，苗栗地檢署今（26日）回應，2名犯嫌已收押，檢方積極溯源偵辦，並經協調查扣機具已於竹南分局外埔派出所、拖吊場、水利署第二河川分署停放保管。

竹南警分局於19日深夜接獲民眾報案，指造橋鄉德照橋下有多輛可疑車輛徘徊，經派員掌握於20日凌晨2點許在造橋鄉朝陽村自然運動公園發現挖洞濫倒廢棄物不法行為，並查獲4名犯嫌，同時在陳姓砂石車駕駛、張姓挖土機駕駛2人身上查獲數包K他命及安非他命。經環保局人員到場鑑定，現場遭棄置約4至5噸的事業廢棄物。

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此事件也引發造橋鄉親關心，但鄉長徐連斌追蹤偵辦進度才獲悉，當時查扣的挖土機及砂石車，檢警竟以無處放置保管為由，已先行發還代保管，令人無法接受，透過公所官方臉書發文「檢方消極查扣令人憤慨！司法正義豈容兒戲？」表達強烈不滿。

苗栗地檢署今發新聞稿說明，檢方偵辦該起棄置廢棄物案件，經承辦檢察官於查獲當天深夜偵訊後，就陳姓砂石車司機、張姓怪手司機向法院聲請羈押獲准，檢方現正積極偵辦，持續追查其他涉案行為人。並經協調查扣機具已於竹南分局外埔派出所、拖吊場、水利署第二河川分署停放保管。

苗栗縣造橋鄉中港溪畔遭挖洞濫倒廢棄物，鄉長徐連斌等人到場了解。（圖由造橋鄉公所提供）

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