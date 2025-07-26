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    撞倒機車留「非常抱歉」紙條不算肇逃 國光客運司機仍違規最高可罰3千

    國光客運司機於機車上留字條。（圖由警方提供）

    國光客運司機於機車上留字條。（圖由警方提供）

    2025/07/26 15:12

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕一輛國光客運昨（25）日下午在苗栗縣頭份市區不慎撞倒停放路邊的一輛機車，因機車車主當下未現身，客運司機趕著載客，將機車扶起後，留下「非常抱歉」的字條離去。機車車主報警處理，警方已聯繫上客運司機，通知前往警局製作筆錄，雖客運司機留有字條，不涉及肇事逃逸，但也違反道路交通管理處罰條例「未依規定處置者」，可罰1000元到3000元罰鍰。

    頭份警分局今天表示，分局於昨天下午5點許接獲報案稱，頭份市中正路94號前發生交通事故，經查為國光客運司機37歲陳姓男子，駕駛客運於和平路左轉中正路後，不慎碰撞到19歲沈姓男子停放於路邊的機車，導致車輛倒地，造成後照鏡破裂等車損。

    客運司機於發現撞倒機車後，隨即停車並下車將機車扶起，當下又不見機車車主現身，考量客運上乘客路程，遂於機車上留下字條，「不好意思，我是國光客運，因視線不佳、撞倒你的車，非常抱歉」即上車離去。

    機車車主沈男見字條後報警處理，警方已聯繫上客運司機陳男，通知前往警局製作筆錄，後續由雙方依車損協調賠償。不過，警方也表示，雖客運司機留有字條，不涉及肇事逃逸，但也違反道路交通管理處罰條例「未依規定處置者」，可罰1000元到3000元罰鍰。

    國光客運於和平路左轉中正路後，不慎碰撞到停放於路邊的機車，導致車輛倒地受損。（圖由警方提供）

    國光客運於和平路左轉中正路後，不慎碰撞到停放於路邊的機車，導致車輛倒地受損。（圖由警方提供）

    機車有後照鏡破裂等車損。（圖由警方提供）

    機車有後照鏡破裂等車損。（圖由警方提供）

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