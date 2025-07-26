台中大坑暗夜大雨驚見男子蹲牆邊「修水管」 原來是......

張男穿雨衣背對來車蹲在大坑山區路旁。（警方提供）

2025/07/26 14:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯大坑山區近日夜間下起傾盆大雨，視線不佳，前晚有民眾開車行經，赫然發現路旁有一個穿著雨衣的模糊身影，獨自蹲伏在擋土牆前動也不動，眼見天候惡劣，之後又發現對方以相同蹲姿維持近兩個小時，民眾唯恐發生意外報案，經查竟是失聯超過3天失蹤人口，趕緊聯繫家人帶回，虛驚一場。

第五分局指出，東山派出所前晚接獲報案後，所長林育正與警員王梓安立即冒雨前往查看，當他們開著巡邏車從太原路左轉北坑巷後，果然看到1名男子穿著黃色雨衣、背對來車蹲在對向馬路旁，由於北坑巷路幅不大，加上夜間時段又下著大雨，視線不佳，男子行為確實容易發生危險。

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見到警察出現，男子表情似受到驚嚇，經詢問住處及在該處做什麼？男子僅回答住烏日區，在此處「修水管」，卻無法清楚說明其他細節，經查，原來該名張姓男子（47歲）早在3天前上午，騎機車外出後即未返家，已被家屬報案失蹤協尋，且他疑似有失智情形，方向感錯亂，才會在山區徘徊數日。

警方隨即將他帶回派出所休息並通知家屬，張父接獲通知後匆忙趕到派出所，見兒子平安無恙終於鬆了一口氣，感謝警方冒雨搜尋，第五分局長劉其賢也提醒其他家中有失智患者的家庭應多加注意防範，以免憾事發生。

警方查出張男是失蹤通報協尋人口。（警方提供）

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