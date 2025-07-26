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    替「戰地醫生」贖身 7旬婦被戀愛沖昏頭險被騙10萬

    鹿港警方查獲詐團車手。（警方提供）

    鹿港警方查獲詐團車手。（警方提供）

    2025/07/26 12:52

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣鹿港警分局今（26）日宣布破獲一起詐騙案，1名70歲婦人在網路上認識自稱在中東打仗的美國籍戰地醫生，對方照三餐噓寒問暖，讓婦人深陷無法自拔，甚至拿出10萬元現金要為「戰地醫生」贖身，正在交款給對方所稱的專人時，路過的鄰居發覺有異向警方通報，警方趕抵現場，當場逮捕車手，婦人始知遭到詐騙，直呼10萬元差點飛了。

    鹿港警分局指出，險些上當的7旬婦人在網路上認識一名自稱中東打仗的美國籍戰地醫生，疑似被愛情沖昏了頭而不疑有他，認識3個多月，平時以LINE互相聯繫聊天，該戰地醫生平時噓寒問暖取得信任後，便宣稱自己的退伍金因故無法撥款，需要一筆手續費才能順利撥款，要求婦人將10萬元交給專人處理。

    婦人21日與對方相約在鹿港鎮交付10萬元，正好婦人的鄰居經過該處，發覺婦人行為舉止詭異的與1名陌生中年男子站在路旁聊天，懷疑遭遇詐騙立即向警方報案，6名員警立即前往，當員警抵達現場，即刻趨前關切，當場拆穿詐騙集團伎倆，並將取款的車手逮捕到案；警詢後依詐欺及洗錢防制法準現行犯移送偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    鹿港警方查獲詐團車手，起出10萬元款項。（警方提供）

    鹿港警方查獲詐團車手，起出10萬元款項。（警方提供）

    鹿港警方查獲詐團車手帶回派出所，起出10萬元贓款。（警方提供）

    鹿港警方查獲詐團車手帶回派出所，起出10萬元贓款。（警方提供）

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