暑假色情應召詐財遽增 警方籲青少年勿掉入陷阱

高市警局統計暑假期間色情應召詐財竄升，詐騙金額高居第二名。（記者黃良傑攝）

2025/07/26 12:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕暑假期間，詐團鎖定青少年詐騙，包括假打工、假兼職行詐，但高市警方發現5至7月間，「色情應召詐財」竟高於假求職、假交友、假投資發生數攀升至第3名，詐騙金額更高居第2名，引起警方高度重視。

高市警局表示正值暑假期間，青少年學子常會打工賺生活費，甚至是學費，提醒青少年需注意「假打工、假兼職詐騙」陷阱；詐團常以「日領高薪、免經驗」誘騙涉世未深的青少年打工，要求提供存摺帳號驗證為由，騙走帳戶資料，最後變成詐騙人頭帳戶，甚至延攬成為詐團車手。

請繼續往下閱讀...

高市警方調出青少年受害統計資料，赫然發現5至7月青少年被詐騙件事，以「假網拍」76件最多，佔比23.17％，第二名是「解除分期付款」詐術，發生65件、佔比19.82％。

但最讓人跌破眼鏡的是第三名的「色情應召」詐財，共計61件，佔比18.6％，被詐金額佔所有手法的詐款18.38％，高居第二名，警方表示，青少年對性的好奇，打出有「裸聊」、「援交」的服務，誘使青少年、大學生掉入陷阱。

警方表示，青少年購物習慣改變，多採用網拍、網購方式，因此，「假網拍」詐騙件事最多，但詐騙金額低於「色情應召」的詐金；至於「假求職」件數僅佔4.57％，「假投資」件數佔3％，警方將透過學校加強宣導。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法