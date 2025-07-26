初見面就硬上女網友 男竟辯對方拿自慰衛生紙擦下體

郭姓男子與女網友初次見面就帶回家霸王硬上弓；被苗栗地院依強制性交罪，判處4年4個月徒刑。（示意照）

2025/07/26 12:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗郭姓男子與女網友初次見面時，就帶回家霸王硬上弓，事後挨告，他否認犯行，還辯稱是對方將他自慰遺留的衛生紙擦拭在下體；苗栗地院法官不採信他的辯詞，依強制性交罪，判處他4年4個月徒刑。

判決指出，去年2月間，郭男與女網友相約碰面後，即開車載對方回其住處，並於隔天凌晨女網友洗完澡後，強行性侵女網友得逞。

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被害女網友於郭男離開房間後，立刻傳訊向友人求救，未料郭男再度返回房間，又伸手撫摸女網友胸部及下體。事後，女網友向親人求助，並到醫院驗傷提告。

郭男則否認犯行，辯稱「頂多不小心碰到手或腰」，還聲稱對方可能用他「自慰過的衛生紙」塗抹下體栽贓。

但法官依據鑑定報告顯示，被害女網友外陰部所驗出男性DNA的Y染色體與郭男吻合，但屬「微量」，若被害女網友真用精液衛生紙塗抹，檢體驗出的應是「大量精液反應」，而非微弱陽性，且郭男無法證明衛生紙存在，不採信其辯詞。

法院審酌，女網友與郭男素不相識，無誣告動機，且案發後立即向友人、親人求助並驗傷，證詞前後一致。反觀郭男否認犯行，尚未賠償和解，犯後態度不佳等一切情狀，依強制性交罪判處4年4個月徒刑。全案可上訴。

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