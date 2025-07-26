一通假補助電話 退休男差點交出285萬

王姓男子接獲自稱台北市勞工局來電，指他補助資料異常涉案，轉接假檢警要求監管帳戶，所幸行員機警報警，南警五分局北門所即時攔阻，保住其285萬元積蓄。（民眾提供）

2025/07/26 12:24

〔記者王捷／台南報導〕台南市警五分局北門所員警江秉軒與實習生李庭漢，25日中午接獲郵局通報疑似詐騙案件，原來詐團假扮勞工局人員，欺騙王姓男子涉案，原本準備提領285萬交給詐團，所幸即時識破詐騙手法，保住畢生積蓄。

警方指出，王男當天接獲一通自稱「台北市勞工局社會科人員」的電話，對方指稱他申請補助時資料不符，可能涉及偽造文書，將移送警方調查。隨後來電者轉接給假冒警方與地檢署檢察官的詐騙集團成員，聲稱王男涉案，須配合調查並將名下財產交由「監管」以證清白。

請繼續往下閱讀...

王男信以為真，立即帶著證件前往郵局準備解定存、提領資金。不過因未攜帶存摺與印章，無法完成提領手續，他遂向行員表示這是「檢察官要求監管帳戶」。行員察覺異常，立即通報警方。

江員與李姓實習生趕抵現場後，判斷這是典型「假檢警詐騙」，當場說明詐團慣用話術，成功勸阻王男止步。王男驚覺受騙，直呼若不是行員與警方及時提醒，一生積蓄就沒了。

南警五分局呼籲，檢警機關絕不會以電話辦案，更不會要求監管帳戶、提領現金或提供個人金融資訊。若接獲類似可疑來電，請立即撥打165或110查證，以免落入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法