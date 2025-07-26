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    鎖住門窗也沒用...... 瘦移工鑽台南回收場貨櫃屋行竊被逮

    警方追查多日逮捕46歲范姓越南男子，竟是逾期滯台失聯移工兼詐欺通緝犯。（民眾提供）

    警方追查多日逮捕46歲范姓越南男子，竟是逾期滯台失聯移工兼詐欺通緝犯。（民眾提供）

    2025/07/26 13:22

    〔記者王捷／台南報導〕台南安南區一處回收場深夜遭竊，門窗與抽屜上鎖仍被破壞，屋主不滿驚呼「這社會怎麼了！」並將遭竊影像PO網，警方追查數日，25日清晨逮捕46歲范姓越南男子，他竟是逾期滯台2年多失聯移工，還在基隆涉詐欺案被通緝。

    7月21日凌晨2時許，一名身形瘦小的范男翻越窗戶金屬阻隔潛入回收場貨櫃屋，撬開上鎖的門與抽屜後翻動屋內物品逃逸。家屬發現異狀後雖然有報警，但同步公開監視器畫面，引發網路關注。

    和順派出所受理報案後，現場確認門鎖與窗戶均有撬痕，屋內物品散亂，懷疑為熟門熟路之人所為。警方表示，貨櫃屋平時門窗與抽屜均有上鎖，窗戶也裝設鐵製阻隔，仍遭突破，研判嫌犯身形極瘦，才得以鑽入。現場雖採得多枚可疑指紋，但未能即時比對出身分。

    警方持續調閱周邊監視器與出入紀錄，沿線追查男子身影，最終鎖定范姓男子的落腳處。25日清晨6時許，警方前往安南區一處住宅將他查獲，並查扣作案所用機車。范男當場坦承行竊事實。

    經查，范男為越南籍移工，早已逾期滯留，另涉基隆地檢署發布之詐欺案件通緝。警方指出，安南區工業場域多，近年常有逃逸移工散居其間從事非法工作，為防治類案，三分局將持續加強查緝與夜間巡邏密度，並呼籲民眾如見可疑人車，應立即通報，共同守護社區安全。

    范男疑似發現不對勁拔腿逃亡，但被守在外面的警方逮到。（民眾提供）

    范男疑似發現不對勁拔腿逃亡，但被守在外面的警方逮到。（民眾提供）

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