白河警深夜查抄攔檢 查獲幽靈車牌

白河警分局東山分駐所員警執行深夜巡邏查抄勤務，在市道165線白河段發現1輛轎車懸掛車主已死亡的「幽靈車牌」。（警方提供）

2025/07/26 12:28

〔記者王涵平／台南報導〕白河警分局東山分駐所員警執行深夜巡邏查抄勤務，在市道165線白河段發現1輛轎車懸掛車主已死亡的「幽靈車牌」，攔檢發現車牌非行駛汽車所有，當場依「汽車使用他車牌照」及「汽車牌照供他車使用」舉發，同時扣車移送裁罰，初估罰鍰總額近1萬5000元。

白河分局表示，轄內知名景點多，遊客車流不少，經統計今年1月至今累計已取締AB車、使用註銷車牌、使用偽造車牌等牌照違規不法83件，將持續結合線上勤務，妥適運用M-Police及智慧警勤系統加強車輛「淨牌工作」及惡性違規取締。

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白河警方表示，新修正將施行的道路交通管理處罰條例，汽車不依規定使用車牌的罰鍰最高金額已提高至3萬6000元，且車輛均會當場移置保管場；其中汽機車「未領用車牌」、「車牌吊扣期間」、「領有車牌而不懸掛」、「牌照經繳銷、報停、吊銷、註銷、遺失、登記報廢致無車牌」仍使用道路行為，會對車主及駕駛人同時裁處最高額罰鍰；若使用偽造或變造車牌，除加倍處罰7萬2000元且同時觸犯刑法「行使偽造特種文書」罪，愛車可能面臨遭沒入銷毀。

白河警分局東山分駐所員警執行深夜巡邏查抄勤務，在市道165線白河段發現1輛轎車懸掛車主已死亡的「幽靈車牌」。（警方提供）

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