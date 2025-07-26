馬公深夜槍響！疑債務糾紛談判開槍 6人到案

馬公案山大廟前槍響，經警方偵辦查獲空氣槍。（馬公警分局提供）

2025/07/26 11:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公警分局昨（25）日近凌晨0時許，接獲民眾報案指稱，馬公市案山里某廟宇前廣場疑似有鳴槍一事，第一時間引起警方高度重視，偵查隊及轄區派出所派員地毯式搜索後，雖未在現場發現任何跡證，仍投入資源偵辦，最終擴大調閱監視錄影系統，以車追人，原來是債務糾紛，並起出空氣槍。

馬公警分局調查指出，24日深夜11時20分許，馬公警分局文澳派出所接獲報案，報案人指稱於馬公市案山社區某廟宇廣場有鳴槍情事，馬公警分局接獲通報，第一時間立即出動偵查隊、文澳派出所前往處理，大批警力趕往現場，雖然現場未查獲彈殼，但警方在昨（25）日連夜通知6名嫌疑人製作筆錄完竣，策動嫌疑人交付疑似涉案之空氣槍一把，後續將送警察局鑑識科鑑定是否具殺傷力。

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經初步釐清案情，甲、乙雙方因債務糾紛關係，各自夥同友人相約至案山大廟前會面，談判過程中因意見不合，甲方某一嫌疑人持疑似作案之空氣槍，向乙方被害人鳴槍射擊，導致被害人額頭有輕微撕裂傷，自行前往醫院就診後，並無大礙。

馬公警分局表示感謝各界對於本案的關心，只要獲悉民眾所提供的重要情資，一定發揮最大偵查能量，讓民眾安心、放心，警方也以最快速度破案，本案後續會以傷害、妨害秩序罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台灣澎湖地方檢察署偵辦。

警方掌握作案車輛監視畫面，以車追人。（馬公警分局提供）

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