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    對少女騙色勒索、強制猥褻持拖把毆打 網路惡男被判8年10月

    謝姓男子利用交友軟體「探探」，誘騙少女視訊裸聊並偷錄性影像，以此威脅勒索錢財。（情境照）

    謝姓男子利用交友軟體「探探」，誘騙少女視訊裸聊並偷錄性影像，以此威脅勒索錢財。（情境照）

    2025/07/26 11:58

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一名謝姓男子利用交友軟體「探探」，誘騙少女視訊裸聊並偷錄性影像，以此威脅勒索錢財，甚對另一名少女強制猥褻並持拖把毆打、致胸部紅腫；此外，他也詐騙多名網友錢財。苗栗地方法院審理，依違反兒少性剝削、恐嚇取財、詐欺、強制猥褻等罪，判謝男應執行有期徒刑8年10月；得易科罰金部分，應執行1年4個月。全案可上訴。

    判決指出，謝男於2023年2月間透過「探探」結識當時未滿18歲的A女，要求A女與其視訊裸聊，並將A女所傳送的裸露下體自慰之性影像，偷偷以手機錄下儲存。並以此影像威脅A女，若不依指示匯款，就要將影片外流，先後勒索得手1000元、1500元。

    謝男欲第3度勒索A女時，發現被A女封鎖。謝男竟另以Instagram假冒女子「萱萱」，聯繫A女謊稱「我也是被害人，願意一起付錢」，又2度詐騙A女各匯款5000元。

    同年9月，謝男於「探探」認識另一名未滿18歲的B女，相約見面後，他將人帶回公司宿舍，並藉酒意強摸對方胸部；少女激烈反抗，謝男竟惱羞成怒，將對方拖到門口持拖把狂毆，導致B女全身多處挫傷、右乳房紅腫，最後躲進田裡報警才脫困。

    另，謝男以有在玩百家樂，有豐厚獲利等語，詐騙網友1萬1000元；以及稱有數倍利潤的投資管道，詐騙網友3萬9000元；另有網友差點被騙近5萬元，謝男還恐嚇「不付錢就叫人上門討債」。此外，謝男還向友人借車不還。

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