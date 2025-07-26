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    詐欺慣犯出沒桃園南門市場 裝熟換錢老梗騙走豆花攤3000元

    黃姓男子以裝熟、換錢技倆，騙走南門市場豆花攤3000元現金。（擷取自臉書社團桃園大小事）

    黃姓男子以裝熟、換錢技倆，騙走南門市場豆花攤3000元現金。（擷取自臉書社團桃園大小事）

    2025/07/26 11:53

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕詐欺慣犯黃姓男子日前才在新北市永和行騙，近日被發現出沒在桃園市，25日鎖定南門市場1間豆花攤，以裝熟換錢、下訂豆花伎倆，騙走攤商3000元現金，攤商發現後報案並發文提醒各地攤商留意，桃園警分局武陵派出所受理後已展開追查。

    店家說，黃男於當天中午過後前來佯稱要買豆花，隨後提到自己是市場攤販，需要換錢找給客人，希望先換20張100元、2張500元，並裝熟稱「我認識你媽媽，你媽媽知道我」，之後再拿3張千元大鈔來還，同時還下訂12碗豆花，不宜有他拿了散鈔交付，豈料，黃男就沒有再回來。

    經查發現黃男與6月間曾在新北市永和區1間脆皮雞蛋糕行騙的慣犯是同一人，一樣是用攀談、套交情的伎倆，藉口換零錢，連同雞蛋糕，讓店家損失3500元。

    據悉，黃男有逾20起詐欺及竊盜前科，受害攤商趕緊發文提醒其他攤商小心此人，發文一出，有其他店家留言說，在桃園同安市場做生意時也被黃男騙過，當下真的覺得這個人很可惡。

    警方表示，南門市場攤商遭人詐騙財物一案，武陵所依規定受理並展開調查，目前已掌握嫌犯身分，將積極查緝到案，同時加強反詐騙宣導，呼籲民眾勿輕信陌生人，遇有狀況請立即向警方報案。

    警方獲報後到豆花攤了解案情，並向市場攤商加強宣導，避免再有攤商受害。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方獲報後到豆花攤了解案情，並向市場攤商加強宣導，避免再有攤商受害。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方獲報後到豆花攤了解案情，並向市場攤商加強宣導，避免再有攤商受害。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方獲報後到豆花攤了解案情，並向市場攤商加強宣導，避免再有攤商受害。（記者鄭淑婷翻攝）

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