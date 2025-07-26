為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男開車驚見幼貓鑽車底 警花20多分鐘救貓安置

    黃男駕車驚見幼貓鑽車底，警方花20多分鐘救貓安置。（民眾提供）

    黃男駕車驚見幼貓鑽車底，警方花20多分鐘救貓安置。（民眾提供）

    2025/07/26 10:51

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕黃姓男子開車行經高雄市楠梓區左楠路、宏毅一路口停等紅燈時，驚見一隻幼貓從草叢竄入車底，擔心開車會壓傷牠；警方據報到場花了20多分鐘救貓，後續送往收容所治療、安置，不用再流浪街頭。

    楠梓警分局今表示，黃姓男子前天下午開車經過楠梓區左楠路、宏毅一路口停等紅燈時，發現一隻出生不到2個月幼貓，突然從分隔島草叢竄出，直接鑽進他的車底下，民眾擔心冒然移動車輛，恐會壓傷幼貓，趕緊向警方求助。

    後勁所陳姓警員等2人據報到場處理，先以巡邏車及三角錐製造安全空間，並請黃男與警方合作，3人分站車輛3側戒護，避免幼貓衝出馬路，影響他人行車安全，2員趴在滾燙馬路上，不斷努力引誘幼貓，花了20多分鐘，終於成功捕捉，排除道路障礙。

    過程中，分局長陳奕良巡視轄區狀況途中，發現警員趴在滾燙馬路上，立即下車關心狀況，所幸在警民合作下，人貓平安無事。

    警方將幼貓帶回派出所，取名「阿杜」協助照顧，更發揮愛心，詢問志工媽媽等人是否願意認養幼貓，經考量幼貓專業照顧更佳，當晚送往壽山收容所治療、安置，期盼牠恢復健康後，能遇到屬於牠的家，不用再到處流浪。

    黃男駕車驚見幼貓鑽車底，警方花20多分鐘救貓安置。（民眾提供）

    黃男駕車驚見幼貓鑽車底，警方花20多分鐘救貓安置。（民眾提供）

    警方花20多分鐘救貓安置。（民眾提供）

    警方花20多分鐘救貓安置。（民眾提供）

    幼貓出生不到2個月。（民眾提供）

    幼貓出生不到2個月。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播