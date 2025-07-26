男開車驚見幼貓鑽車底 警花20多分鐘救貓安置

黃男駕車驚見幼貓鑽車底，警方花20多分鐘救貓安置。（民眾提供）

2025/07/26 10:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕黃姓男子開車行經高雄市楠梓區左楠路、宏毅一路口停等紅燈時，驚見一隻幼貓從草叢竄入車底，擔心開車會壓傷牠；警方據報到場花了20多分鐘救貓，後續送往收容所治療、安置，不用再流浪街頭。

楠梓警分局今表示，黃姓男子前天下午開車經過楠梓區左楠路、宏毅一路口停等紅燈時，發現一隻出生不到2個月幼貓，突然從分隔島草叢竄出，直接鑽進他的車底下，民眾擔心冒然移動車輛，恐會壓傷幼貓，趕緊向警方求助。

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後勁所陳姓警員等2人據報到場處理，先以巡邏車及三角錐製造安全空間，並請黃男與警方合作，3人分站車輛3側戒護，避免幼貓衝出馬路，影響他人行車安全，2員趴在滾燙馬路上，不斷努力引誘幼貓，花了20多分鐘，終於成功捕捉，排除道路障礙。

過程中，分局長陳奕良巡視轄區狀況途中，發現警員趴在滾燙馬路上，立即下車關心狀況，所幸在警民合作下，人貓平安無事。

警方將幼貓帶回派出所，取名「阿杜」協助照顧，更發揮愛心，詢問志工媽媽等人是否願意認養幼貓，經考量幼貓專業照顧更佳，當晚送往壽山收容所治療、安置，期盼牠恢復健康後，能遇到屬於牠的家，不用再到處流浪。

黃男駕車驚見幼貓鑽車底，警方花20多分鐘救貓安置。（民眾提供）

警方花20多分鐘救貓安置。（民眾提供）

幼貓出生不到2個月。（民眾提供）

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