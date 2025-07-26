19歲男向媽媽借錢投資虛擬貨幣 機智母報警阻詐成功

李母帶著兒子到派出所報案，成功阻止兒子被詐騙。（民眾提供）

2025/07/26 11:05

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區一名李姓男子對投資虛擬貨幣有興趣，自己上網學習投資，近期加入不明投資群組，網友慫恿男子投資指定標的，表示穩賺不賠且獲利驚人，並相約於下星期日至台北火車站附近教室參加免費課程。李母擔心兒子受騙，馬上帶兒子到派出所報案，員警了解原委後及時勸阻男子，勿輕信網路不實訊息，順利勸阻成功。

台中市警局大雅警分局潭北派出所警員張維哲前晚服勤時，55歲的婦人帶著19歲的兒子李男到派出所報案，她表示，兒子對虛擬貨幣投資有興趣，上網搜尋虛擬貨幣投資訊息，近期發現一個群組（笨錢社群、追金流調查員），兒子依照群組規定，上傳良民證及身分證影像加入群組參加討論。

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婦人表示，群組內多名網友教導虛擬貨幣投資事宜，曬出大量現金照及獲利資訊試圖吸引投資，並邀請兒子於8月2日至台北市火車站附近的教室，免費聽取虛擬貨幣課程。兒子見狀自行下載OKC虛擬貨幣交易所，並向母親借款2萬元想參加投資計畫，李母深怕兒子遭詐騙，於是帶兒子至派出所報案。

警方觀看兒子李男手機群組，發現李男陷入假投資詐騙情事，現場解釋詐騙方式，上網搜尋相關詐騙手法供李男觀看，李男才知道被詐騙了，最後在警方幫忙下成功阻詐新台幣兩萬元。

潭北派出所所長簡渟哲表示，網路上充斥各式假投資詐騙話術，若接獲投資邀請，應保持警覺，切勿輕信來源不明資訊，務必透過合法金融機構與正規投資管道操作，避免落入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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