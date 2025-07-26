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    老婆通緝落網 老公「狗溝龍發著」派出所門口接應載她落跑

    邱姓女毒品緝通跳上守在派出所門口的老公摩托車，企圖落跑。（民眾提供）

    邱姓女毒品緝通跳上守在派出所門口的老公摩托車，企圖落跑。（民眾提供）

    2025/07/26 10:18

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕22歲邱姓女子涉轉讓禁藥罪被判刑4月，未到監服刑被通緝，警方逮到她，從派出所準備移送至地檢署時，邱女的鄭姓老公鄭男傳訊告知「我狗溝龍（GOGORO）發著！」、「我數到3」、「請你用最快的速度跑」，邱女步出派出所，立即跳上車，所幸員警反應很快，追上前將2人攔下，法官依脫逃未遂罪判2人徒刑2月，得易科罰金。

    判決指出，邱女因轉讓毒咖啡包給友人飲用，被屏東地方法院判刑4月，因遲未到案執行，去年12月19日被屏東地檢署發布通緝；邱女被通緝的隔天，就被鳳山警分局文山派出所員警緝獲，當晚準備把她押解回到屏檢歸案。

    當邱姓女子被警方帶出派出所，準備坐上警車時，竟趁員警不注意，跳上一輛守在派出所門口的摩托車，員警立即反應上前攔阻，成功將邱女和接送她落跑的23歲鄭姓男子攔停，當場將2人逮捕。

    檢警調查後，發現2人是夫妻，而邱女落跑前，鄭男還傳訊給邱女，告知她：「我狗溝龍（GOGORO）發著！」、「我數到3」、「請你用最快的速度跑」，企圖幫助邱女躲過牢獄之災，但沒想到還是慢了一步。

    高雄地院審理時，鄭、邱2人坦承犯行，法官認為他們漠視公權力，影響社會秩序及公權力，顯見法治觀念淡薄，但考量犯後態度尚可，各依脫逃未遂罪判徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

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