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    婦人誤信可領「女性健保基金」 寄出提款卡險淪詐團共犯

    婦人認為政府大撒幣，寄出提款卡，險淪詐騙共犯。（示意圖）

    婦人認為政府大撒幣，寄出提款卡，險淪詐騙共犯。（示意圖）

    2025/07/26 09:48

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣陳姓女子誤信可以領6萬元「女性健保基金」，被引導加入另一LINE群組，與名為「董舒雅」的詐騙集團成員結為好友，對方告訴陳女寄出4張提款卡，她便把6萬元存入陳女帳戶裡，陳女寄出後，隔天帳戶就被列為警示帳戶，她才知自己淪為人頭戶。刑事部份，法官判陳女無罪，但需負擔民事責任。

    據了解，陳女金融卡才寄出1天，帳戶就被列為警示帳戶，網路銀行就發出「停匯」通知，而且短短3天共有9名被害人匯入60萬元進她的帳戶，陳女雖逃過「幫助洗錢罪」，但9名被害人已對陳女提出損害賠償告訴。

    判決書指出，陳女加入某基金會多年，前年6月她聽其他成員說，會員可申請領取「女性健保基金」，且已有多人領到，她透過LINE打聽，經人介紹與「董舒雅」結為好友。「董舒雅」傳給她一個「申請登記網頁」，她填寫後一直跳出錯誤訊息，因登記失敗，「董舒雅」LINE回她「妳寄4張提款卡來，我存進去，再寄還給妳」。陳女覺得此方法可行，便依言照做。

    不料，陳女發現自己網銀被停卡，提出詢問，「董舒雅」LINE她一張偽造的金管會公文顯示「你於基金會申請之基金，金額陸萬元整，疑似內部交易。存在洗錢風險，目前正在核查中。該帳號需要驗證，方可再向其進行撥款」，對方要她匯4萬7800元做測試，陳女覺得事有蹊蹺，立即到警局報警。警方發現其帳戶被詐騙利用，3天內被匯入、提走61萬9000元，檢方以陳女幫助洗錢提起公訴。

    法官審理認為，被告或有疏失不夠警覺之處，但此思慮不周與詐團的不法行為並無必然的關連性，被告至多僅應負民事侵權行為損害賠償責任，自難認被告具有幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意，因此判決無罪。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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