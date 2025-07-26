借倉庫給同行 台貿易商被查獲千萬中國走私香菇

古姓男子借倉庫給同行存放千萬走私中國香菇被查獲。示意圖。（資料照）

2025/07/26 10:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營中國及越南等農產品進口及國內批發多年的古姓貿易商，將倉庫借給同行「小陳」寄存產品，財政部關務署高雄關獲報前往查緝，當場起獲市值破千萬元的中國乾燥香菇，由於無法證明香菇是古男所購入，因此被法官依藏匿走私物品罪判刑6月、併科罰金18萬元。

判決指出，從事進口相關貨品事業已超過30年的古姓貿易商，1993年間曾犯私運管制物品進口逾公告數量罪，2009年間曾犯下銷售走私物品罪，他明知中國生產的乾香菇、乾香菇絲是我國管制進口物品，但他卻把公司倉庫借給同行「小陳」，讓他用來存放走私來台的中國香菇。

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去年1月30日，「小陳」僱請貨車司機將壓縮乾香菇絲548箱及壓縮乾香菇95箱，總重共計1萬2428公斤運送到倉庫內，8天後，海關獲報會同農糧署南區分署高雄辦事處及仁武警分局偵查隊前往查緝，當場起獲這批市價超過1千萬元的走私香菇。

高雄地方法院審理時，古男坦承犯行，但辯稱他只有「借倉庫」給同行，香菇不是他走私進來的，由於無法證明香菇是古男所購入，法官認為他藏匿之走私乾香菇絲、乾香菇，所幸未流入市場即被查獲，沒有造成嚴重危害，因此依藏匿走私物品罪判刑6月，得易科罰金、併科罰金18萬元，可上訴。

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