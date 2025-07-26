年輕男女捷運站吸菸自拍慘了 網諷「真的低能」

台北捷運南港站傳出有對年輕男女在月台上公然吸菸，還被拍成短片上傳至社群平台。（記者劉慶侯翻攝自Threads）

2025/07/26 10:12

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北捷運南港站傳出有對年輕男女在月台上公然吸菸，還被拍成短片上傳至社群平台限時動態，結果被轉載至Threads，掀起社會眾議。警方表是，兩人行為觸犯「大眾捷運法」，及「菸害防制法」，可處1萬元罰款。捷運警察隊不排除查對方身分開罰。

警方表示，兩名年約20歲左右的年輕男女，日前在台北捷運南港站月台拿著香菸，其中有人趁保全背對時迅速點火，過程邊抽邊嘻笑，互相嘲諷稱對方「低能兒」，自嘲「瘋子欸，還錄影！」行徑誇張。

請繼續往下閱讀...

結果兩人荒唐行徑被拍成影片上傳至IG限時動態。這支僅數秒的影片再被網友轉載至Threads，立即引起關注和議論。有人不禁也謔稱：「果然承認自己低能」，將罪證自拍自證。

捷運警察隊表示，捷運車站全面禁菸，警方雖尚未接獲報案，但影片內容若屬實，違者可依「菸害防制法」處以罰款。不排除將會主動追查事發身分與地點，依法究辦。

警方表示，依菸害防制法規定，不得於大眾運輸工具、計程車、遊覽車、捷運系統、車站及旅客等候室吸菸，違者可處2千元至1萬元罰鍰。「大眾捷運法」則規定於捷運系統內吸菸，應依菸害防制法規定，裁處1500元以上、7500元以下罰款。

但依行政法規定，應由法定罰鍰額最高的主管機關裁罰。因此，民眾於捷運上違法吸菸，將由交通局告發後，移請衛生主管機關依菸害防制法裁處。兩人應被各罰1萬元罰款。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法