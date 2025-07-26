疑毒駕肇禍 高雄男子車內查獲毒品與喪屍菸彈

高雄發生轎車擦撞車禍，查獲疑似毒駕。（民眾提供）

2025/07/26 09:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營區25日深夜發生2部轎車擦撞事故，廖姓男子駕駛的轎車突然偏移，撞上準備轉進速食店得來速的轎車，廖男的車輛翻覆四輪朝天，員警在廖男車上查獲毒品「哈密瓜錠」12顆及俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯煙彈6顆，警方懷疑廖男涉嫌毒駕肇禍，今（26）日依法送辦。

左營分局新莊派出所深夜11時12分接獲通報，於左營區博愛二路南向北車道發生交通事故。警方趕抵現場發現45歲廖男駕駛轎車不慎偏移，撞上欲駛入速食店得來速車道吳姓女子的轎車，廖男車輛翻覆，警方現場實施管制、蒐證、測繪及疏導車流。

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廖男臉部眼角擦傷、尚無大礙，員警戒護送醫治療，吳姓女子未受傷。警方於廖男車內查獲疑似毒品「哈密瓜錠」12顆及依托咪酯煙彈6顆，已對廖男採集尿液化驗，全案將依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦，並接續追查毒品來源。

至於交通肇責部分，左營分局表示，已調閱相關監視器影像，將陳報交通大隊判定。

警方在肇事車輛查獲毒品。（民眾提供）

警方在肇事男子車上起出毒品。（民眾提供）

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