深夜公園放鞭炮 狠男連續衝撞警車被判刑

深夜公園放鞭炮，狠男連續衝撞警車被逮判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/26 08:51

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣鍾姓男子與少年凌晨3點在公園放鞭炮，引來警方關切，鍾男因知少年被法院協尋，竟駕車連續衝撞警車逃逸，新竹地院依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪將鍾男判刑8月。

法官調查，去年6月12日凌晨3時許，鍾男與2名少年在新竹縣竹北市新社國小旁公園放鞭炮，竹北分局竹北派出所警員獲報後，開警用巡邏車前往察看，鍾男見警方到場，因知悉張姓少年另案為法院協尋中，遂開車載少年往新竹市方向行駛。

請繼續往下閱讀...

員警見狀立即開警用巡邏車跟隨在後，並開啟警報器及使用喊話器示意鍾男停車受檢。鍾男非但未依指示停車受檢，反而加速行駛、連續闖越紅燈，在竹北市中華路與新泰路口迴轉時，倒車衝撞警車，事後警車將鍾男的車前後包夾，鍾男又繼續撞擊警車。

法官指出，全案準備程序時，鍾男無正當理由未到庭，經拘提不到而通緝到案後，法官當庭諭知準備程序期日，再度不到庭，經拘提不到而二度通緝，顯見被告並未正視其行為之不當，且造成司法資源無端浪費，犯後態度不佳；另就竹北派出所警用巡邏車受損亦未做任何賠償，最後依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑8月。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法