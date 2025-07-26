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    「竹北天坑」建案再出包！螺絲突自高空掉落砸破車頂

    新竹縣竹北市「豐采520」工地因高空施工掉落螺絲砸毀車輛，被罰1.8萬，也被勒令暫停鋼構螺絲作業，且限期改善作業現場。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市「豐采520」工地因高空施工掉落螺絲砸毀車輛，被罰1.8萬，也被勒令暫停鋼構螺絲作業，且限期改善作業現場。（記者黃美珠攝）

    2025/07/26 07:26

    〔記者黃美珠／新竹報導〕引發「竹北天坑」、令新竹縣長楊文科等縣府官員捲入貪瀆弊案的豐邑機構「豐采520」建案，今年農曆年後復工迄今，先是4月因深夜灌漿擾民被縣府工務處開罰1.8萬，近日又傳出在高空施作鋼構螺絲作業時掉落螺絲，把路旁停等紅燈的汽車車頂砸破，不僅車主要求償，縣府工務處昨天（25日）也發出處分書，勒令業者暫停前述作業、限期添設第3層能有效阻擋螺絲掉落的防護網外，再罰1.8萬，並請職安署北區職安衛生中心加強對這個工地的督察。

    前述意外發生在本月19日下午2點多，鄭姓男子開車行經「豐采520」建案的勝利2路側停等紅燈，不料車頂突傳一聲巨響，接著整台車晃了一下，他下車查看驚見車頂破了一個洞，而一顆螺絲就躺在洞旁。

    縣府工務處接獲陳情，經查是工地高空作業時掉落螺絲所致，遂依建築法開罰1萬8千元，並勒令暫停鋼構螺絲作業，限期10天內完成前述裁罰繳款和現場作業環境的改善。

    縣議員邱靖雅抨擊該工地自今年2月復工後，3月有多次半夜灌漿擾民，6月也發生過另起螺絲從高空掉落的意外，她因此要求類似的事件絕不能再有下一次！因為「安全，不是選項，是底線。」

    縣府工務處表示，業者確實在4月30日晚上超過9點仍在灌漿，被他們罰1萬8千元，且就施工所生噪音污染問題轉知縣府環保局處理。至於6月另起螺絲高空掉落砸毀汽車擋風玻璃案，因建商迅速賠償了事，以致無人陳情，該處也就無從開罰。

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