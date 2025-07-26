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    首頁　>　社會

    控台南知名早午餐商標侵權 台中店家提告敗訴

    自稱獲「台南式」票選推薦的早午餐品牌「小樹早午餐」，因名稱與台中的「小樹食堂」相似遭提告侵權，智慧財產及商業法院審理後認定不構成混淆，判原告敗訴，全案可上訴。（記者王捷攝）

    自稱獲「台南式」票選推薦的早午餐品牌「小樹早午餐」，因名稱與台中的「小樹食堂」相似遭提告侵權，智慧財產及商業法院審理後認定不構成混淆，判原告敗訴，全案可上訴。（記者王捷攝）

    2025/07/26 07:18

    〔記者王捷／台南報導〕自稱獲地方社群「台南式」票選上榜的早午餐品牌「小樹早午餐」捲入商標侵權糾紛，遭台中的「小樹食堂」提告求償逾370萬元。不過智慧財產及商業法院審酌雙方商標，認為不致造成混淆，駁回原告請求。

    原告主張，註冊於第30類與第43類的「小樹食堂」商標專用權，涵蓋茶葉、咖啡、蛋糕、布丁等商品與飲食服務，使用期間至2028年10月。2022年起，他發現台南出現名為「小樹早午餐」的餐廳，未經授權即使用近似名稱與圖樣營業，並於外送、社交平台設立帳號提供點餐服務，已構成混淆。

    被告則表示，雙方有討論商標授權條件但沒有結果，2023年起將商號與商標改為「藝樹早午餐Art Tree」，獲智慧局核准註冊，店名則在同年12月正式變更為「心藝樹早午餐」。

    原告指出，被告販售咖啡、布丁、燉飯與早午餐，實際上屬於第30與第43類，構成實質重疊。被告則主張其品牌設計與風格明顯不同，並引用「台南式」的社群票選結果。

    法院審酌後認為，原告商標由純文字「小樹食堂」構成，反觀被告原用圖樣包含中英文名稱、落羽松、廚師帽與打蛋器，整體構成明顯不同。即使雙方名稱均含「小樹」，但該詞為通用詞彙，非高度識別要素，兩者在視覺與概念上並無實質近似。

    法院並認為，雙方商品雖有部分重疊，但一般消費者不致產生混淆，最終判定被告不構成商標侵權，原告沒有理由請求排除使用、損害賠償，連帶駁回假執行聲請。全案可上訴。

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