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    首頁　>　社會

    動員民力支援救災被質疑 南警：沒有強迫、鼓勵性質

    台南警方災後動員義警遭批強迫，警局澄清僅調查意願，是鼓勵性質。（民眾提供）

    台南警方災後動員義警遭批強迫，警局澄清僅調查意願，是鼓勵性質。（民眾提供）

    2025/07/26 07:13

    〔記者王捷／台南報導〕台南警方動員義警、民防支援風災重建引發反彈，南市警局澄清，沒有強迫，只調查有意願的志工。有所長坦言，以警察組織文化、近期警官職務異動，高層善意傳到基層變命令，為讓義警出勤還得自掏腰包請吃牛排。

    市警局請各分局調查義警、民防支援災區，但同個訊息遭各分局各自解讀，有人PO網批評，某分局執行調查支援時，以「無故不到會以民防法罰錢」為由，強迫參與救災，南警澄清絕無此事。

    所長說，警察局很多良善政策，傳到各分局就變調，外人很難想像。舉例來說，如果在企業中，主管跟部屬說，某個計劃沒通過要「再想想」，到底真要想想？還是放棄？重做？警察組織有上命下行、紀律嚴明的文化，加上最近警官要調整職務，警察局的「調查」被轉譯，導致基層執行出現壓力與混淆。

    另外，部分義警、民防也是災民，讓分局承辦人難啟齒調查，有所長自掏腰包請吃排餐，才讓他們願意當志工。

    南市警局強調，民防、義警是合法編制，警方能依法調度，但這次沒有以法定程序要求民力集合，雖有給各分局名額，但明確要求用鼓勵方式調查，沒人參加也不勉強，呼籲大眾不要受片面訊息誤導，讓社會對警方誤解，打擊民力在風災期間的付出與努力。

    有警員認為，這次台南風災，凸顯人力與資源調度不足，所幸仍有不少民眾願意當志工，只是不清楚從哪裡報名，政府應更積極宣傳志工招募平台，讓有意願的志工能快速投入需要的地點，提升整體效率。

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