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    首頁　>　社會

    載運污泥太空包破裂臭氣薰天 台南用路人哀號

    台南新市區新港社大道通往國8路口，25日一輛環保公司載送的污泥散落一地，用路人抱怨臭氣薰天，廠商調派人員清理現場。（讀者提供）

    台南新市區新港社大道通往國8路口，25日一輛環保公司載送的污泥散落一地，用路人抱怨臭氣薰天，廠商調派人員清理現場。（讀者提供）

    2025/07/25 23:25

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新市區通往國8的路口，今（25日）下午1時許，一輛民營環保公司貨車上裝運污泥的太空包不明原因突然破裂，污泥流洩滿地，臭氣薰天，讓不少行經該地的用路人哀號，「一股屎味」、「車子洗了2個小時還是有味道，怎麼辦？」

    該輛環保公司的卡車從台南市新市區新港社大道左轉欲上國8時，車上以太空包裝運的污泥不知為何，突然沿途流洩出來，散落整個路面，空氣瀰漫異味，善化警分局新市分駐所接獲通報後，立即派員到場管制，維護交通，廠商也調派機具前往協助處理善後，並清洗地面，直到下午5時才處理完畢，恢復正常通車。

    不過，滿地污泥散發的臭味也引來用路人的怨聲載道，有民眾說，現場連空氣都臭臭的，一度傳出是水肥車，「屎味很重」，還有車主說，「回到家聞到臭味，刷了2個小時，還是很臭」，要求重罰。有拖吊車業者無奈表示，「幫客人服務拖吊，第一句就問車子怎麼那麼臭」，一位目擊民眾表示，後方水泥車駕駛第一時間長按喇叭提醒，環保公司的司機下車時還不知道發生什麼事。附近加油站也因而湧入不少洗車的車輛。

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