7/25 大樂透頭獎連16摃 今彩539開4注落新北、新竹

7月25日開獎今彩539頭獎開出4注，大樂透頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/07/25 22:15

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月25日開獎的第114000180期今彩539頭獎開出4注，每注可得600萬元；由新竹縣竹東鎮鷄林里仁愛路242號1樓「連發發投注站」、新北市永和區保平路30巷2號「來德福彩券商行」、新北市中和區連城路199號「希望彩券行」、新北市汐止區樟樹一路101號（1樓）「天溢彩券行」開出；第114000073期大樂透頭獎則摃龜。

第114000073期大樂透中獎號碼「02、04、23、35、41、47，特別號：06」，頭獎摃龜；貳獎共開出3注，每注可得129萬9462元；參獎共76注中獎，每注可得5萬5240元；肆獎共200注中獎，每注可得1萬3494元；伍獎共3819注中獎，每注可得2000元；陸獎共5037注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬4248注中獎，每注可得400元；普獎共6萬8897注中獎，每注可得400元。

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第114000073期49樂合彩中獎號碼為「02、04、23、35、41、47」。四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共81注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2502注中獎，每注可得1250元。

第114000180期今彩539中獎號碼為「05、07、10、26、30」。頭獎共開出4注，每注可得600萬元；貳獎共421注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬1339注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4358注中獎，每注可得50元。

第114000180期39樂合彩中獎號碼為「05、07、10、26、30」。四合共開出23注，每注可得21萬2500元；三合共1034注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬4726注中獎，每注可得1125元。

第114000180期3星彩中獎號碼為「588」。壹獎共118注中獎，每注可得5000元。

第114000180期4星彩中獎號碼為「3301」。壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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