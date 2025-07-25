偷拍10萬粉女警性愛片狂削30萬 渣男警已於去年育嬰留職停薪

台中市有男警涉嫌在北市任職期間，偷拍前女友網紅女警性愛影網售遭起訴。（資料照，記者許國楨攝）

2025/07/25 21:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男警因涉嫌偷拍前女友，也就是一位粉絲數達10萬的女警性愛影像並網路販售，近日遭台北地檢署起訴，所屬分局今晚表示，該員自案發偵查階段即列管輔導，並已於去年申請育嬰留職停薪，未支領薪資，後續將配合司法程序從嚴懲處，絕不寬貸。

經查，該名現年約30歲的男警，2021年間在北市任職時，與被害女警短暫交往期間，未經對方同意偷拍兩人性愛影片，分手後竟剪輯成「精華片段」，並以帳號「健身教練阿澤」身份在Telegram群組「內鬼」張貼露骨廣告，以「限時販售一週」，甚至形容女方「白虎母狗」「屁股翹高撐好等人操」「有練twerk」（電臀舞）等不堪字眼。

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不僅如此，他還將影片上架至論壇「小圈子」，以498圖幣（約新台幣3000元）定價販售，吸引約百名網友購買瀏覽，非法獲利約30萬元，女警接獲熱心網友通知後震驚報案，並提供多張截圖佐證，北檢去年6月搜索當時已調職至台中市的男警辦公地點，查扣手機、隨身碟、行動硬碟與遠端無線攝影機等證物。

檢方痛批男警身為警察卻違法偷拍並販售猥褻影片，敗壞官箴，依刑法「無故以錄影方式竊錄他人非公開活動與身體隱私部位」、「意圖營利販賣非法攝錄性影像」、「公然販售猥褻影像」三罪起訴，並建請法院從重量刑。

而男警所屬分局今晚表示，該員於前年中旬調職台中，案件去年偵查時即已主動列管，去年7月申請育嬰「留職停薪」，期間並未支領薪資，將依規定從嚴予以懲處。

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