7大法官人事全封殺 司改會聲明：憲庭空轉 犧牲人民權益

在大罷免前夕，立法院院會今日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨團、民眾黨團都決定對7位大法官被提名人投下不同意票。（記者劉信德攝）

2025/07/25 21:41

〔記者張文川／台北報導〕立法院院會今天行使大法官人事同意權表濰，國民黨團、民眾黨團聯手以多數優勢全數封殺7位大法官提名人。對此，民間司法改革基金會晚間聲明表示遺憾，憲法法庭已被癱瘓179天，如今又將繼續空轉，犠牲的是人民權益。

司改會指出，憲法法庭繼續癱瘓，無法保障人民權益；人民需要能夠帶領司法改革的司法院長、有效率運作的憲法法庭。

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司改會指出，今年1月25日《憲法訴訟法》修正條文生效，憲法法庭須有10名大法官，才能進行實質評議。然而，自去年10月31日7名大法官任期屆滿後，後繼人選至今遲未獲立法院同意任命，致使憲法法庭無從依據修正後的憲訴法進行實體裁判，已經癱瘓了179天。

​聲明指出，憲法法庭持續無法實質裁判，使人民針對法律有違憲疑義而聲請釋憲的權利受減損。例如112年度憲民字第384號案，當事人於未成年時遭受性犯罪，後來因追訴權時效屆滿，致無從追訴，於是針對「未成年受害的性犯罪追訴權時效，是否過短？」聲請釋憲，但憲法法庭去年受理後，至今停擺，不知還要等待多久才能排案審查。

​司改會指出，這次大法官被提名人仍是無一通過的慘況，已是既成事實，但展望未來，司改團體需要能夠帶領司法改革的司法院長、能夠有效率運作的憲法法庭，嚴肅呼籲下一輪的總統提名，以及立法院的審查、表決，都要站在人民的角度思考。

​司改會呼籲，人民雖深盼憲法法庭早日順利運作，但並不代表只要趕緊填補大法官不足額的人數、使憲法法庭可以運作就好了。

更重要的是，總統第3度提名的人選，應呼應人民對司改的期盼；朝野立委行使同意權也應以「適任與否」為唯一標準，才能夠取得社會最大的支持。

​司改會強調，人民對司改的期待，不分黨派，當司法權無法正常運作，全民都是受害者，衷心期待落實司改，籲勿因政黨政治鬥爭，阻礙保障人民訴訟權益及推動司法改革。

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