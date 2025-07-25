新營消防員施行到院前針刺減壓 搶救瀕死傷患一命

台南市新營區周武街和長榮路口今天（25日）下午發生重大車禍，黃姓婦女騎機車撞上右轉的轎車，當場失去生命徵象。（民眾提供）

2025/07/25 21:29

〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營區周武街和長榮路口今天（25日）約下午3點發生重大車禍，65歲黃姓婦女騎機車撞上右轉的轎車，因猛力撞擊導致嚴重胸腔鈍傷，現場無呼吸脈搏、心肺停止狀態（OHCA），新營消防分隊與新營高救隊高級救護人員趕到場，現場為黃婦進行CPR、插管及施打強心針，並進行胸腔針刺減壓術，將創傷性心搏停止的黃婦救回一命。黃婦送至柳營奇美醫院救治，有生命危險，車禍原因由新營警分局調查釐清。

台南市消防局第一救災救護大隊指出，這是南市首度在現場完成胸腔針刺減壓術的高級救護操作，展現消防救護員專業與時效兼具的急救能力。

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今天下午這起車禍，初步了解邱姓女子駕駛轎車和黃婦騎機車在長榮路同向往東，邱女轉入周武街，騎機車的黃婦在路口與邱女轎車碰撞，當場倒地不起，失去呼吸心跳，新營分隊隊員黃思樺、陳洲添和新營高救隊員陳文忠、志工杜忠洋到場搶救，檢傷屬於創傷性OHCA。

因傷勢危急，現場救護員立即為黃婦進行CPR，給予插管及強心針藥物，並致電消防局指導醫師陳怡婕，申請線上醫療指導進一步使用針刺減壓，利用ETCO₂監測、AED分析心律，展現完整的ALS（高級救命術）處置流程。黃婦在現場急救後，在送醫途中到院前監測到自發循環恢復，成功將黃婦從瀕死邊緣救回，並送達柳營奇美醫院急診室後，由院方醫療團隊接手急救。

消防局表示，針刺減壓為針對疑似張力性氣胸患者的重要急救技術，能迅速釋放胸腔壓力、改善肺部塌陷、恢復心肺循環，這是首次成功在到院前實施針刺減壓術並挽回心跳，象徵基層救護能量邁入新里程碑。

黃婦在現場急救後，在救護車送醫途中，到院前監測到自發循環恢復。（民眾提供）

救護員現場為失去生命徵象的黃姓婦女急救。（民眾提供）

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