台南男想圓抖音網紅夢 這個「黃偉哲」點醒阻詐

善化警分局善化派出所警員黃偉哲（圖），與同事邊俊華及時阻詐。（記者劉婉君翻攝）

2025/07/25 18:53

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市善化區一名大叔級男子，平時夢想成為抖音（TikTok）網紅，誤信購買遊戲代幣可以提升帳號點閱率圓夢，前晚（23日）前往連鎖超商欲購買1萬元的遊戲點數卡時，店員查覺異狀通報警方，經善化警分局善化派出所與台南市長同名的警員黃偉哲點醒，保住積蓄。

該名男子平時常看抖音、YouTube等影音平台，心中懷抱著「抖音網紅」夢，日前在網路上看到可透過購買點數卡方式兌換遊戲幣，開通權限並且提升帳號流量與點閱率，便前往超商欲購買1萬元遊戲點數卡，但因過程中不停注視手機且神情緊張，引起店員的注意與詢問，男子支支吾吾表示是要在抖音平台上購買遊戲代幣，店員直覺有異，隨即通知善化警方前往處理。

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員警到場後，初步查證男子的Line對話內容，以及點閱的網站並無正規註冊紀錄，極有可能為詐騙平台，當場制止其輸入點數序號，過程中，男子得知員警與台南市長黃偉哲同名同姓後，稍微化解緊張氣氛，成功攔阻男子遭詐。

善化警分局長陳俊凱表示，詐騙集團常利用話術要求民眾購買實體點數卡並提供序號，如若接獲此種訊息，應提高警覺，注意是否為詐騙，如有任何詐騙疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢或110報案專線查證，避免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

善化警分局善化派出所警員黃偉哲查看男子的手機訊息，點醒民眾，及時阻詐。（記者劉婉君翻攝）

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