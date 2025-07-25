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    網路散布「關說司法人事」截圖 高檢署分案調查

    網路散布「關說司法人事」截圖，高檢署已分案調查。（資料照）

    網路散布「關說司法人事」截圖，高檢署已分案調查。（資料照）

    2025/07/25 18:10

    〔記者王定傳／台北報導〕針對網路社群流傳前民進黨秘書長林錫耀疑似司法關說對話紀錄，林錫耀昨發布聲明駁斥內容不實，他已委託律師檢證相關資訊提告，全力追溯不法。高檢署今日已分「調字案」，指派主任檢察官進行了解。

    近日網路社群Threads日前轉載「dark論壇」一份「Demo林錫耀-前民進黨秘書長」的Telegram對話截圖，裡面共有九個檔案，並以資料夾分類多名檢察官、調查局、廉政署高層，其中的截圖更顯示，對話內容觸及與政府官員討論司法人事案，引起網友熱議。

    但對此，林錫耀昨聲明表示，網路流傳一份疑似駭自其通訊軟體Telegram訊息截圖，以拼湊、偽造部分對話內容形式，炮製不實資訊，並精準趁他出國期間不易即時回應、澄清的時機，傳散相關虛假敘事操作輿論，意圖干擾即將進行之民主投票活動。

    林錫耀說，他已委託律師檢證相關資訊，逕向治安單位進行告訴，全力訴追不法。他強調，台灣是自由民主之國度，任何駭侵、偽造他人個人資訊，甚而透過不實資訊干擾民主社會健全運作，都是法律不允許的犯罪行為，除逕報請治安單位追查，並籲請各界共同拒絕不法，不傳播相關不實資訊，以遏制類似罪行。

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